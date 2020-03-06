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На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие

06 марта 2020 11:35
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Новости России. На шахте «Воркутинская» в Республике Коми произошел выброс метана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. В момент ЧП под землей находились 106 рабочих. Людей вывели на поверхность.

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие-1

Выброс метана произошел в 4 утра. В результате происшествия сработала автоматическая система защиты, которая отключила подачу электричества.

На месте работает более полусотни специалистов и 12 единиц техники. Работа предприятия приостановлена. Проводятся необходимые мероприятия.

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие-4

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие-6

# Гибель рабочего # Фотофакт

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