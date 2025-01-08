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МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что Евросоюз не даст себя атаковать

08 января 2025 10:54
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа касательно контроля над Гренландией, пишет РИА Новости.

МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что Евросоюз не даст себя атаковать-1

Фото: Pinterest

Барро подчеркнул, что Европейский союз не намерен давать возможность атаковать свои границы. И риторика эта неизменна, невзирая на то, о каком бы государстве ни шла речь.

По словам дипломата, Европа – сильный континент, но требуются дополнительные действия, усиливающие ЕС. Он также отметил, что началась эпоха, в которой «возвращается закон сильнейшего».

# Международная политика # Дональд Трамп

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