МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что Евросоюз не даст себя атаковать

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа касательно контроля над Гренландией, пишет РИА Новости.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа касательно контроля над Гренландией, пишет РИА Новости.
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Барро подчеркнул, что Европейский союз не намерен давать возможность атаковать свои границы. И риторика эта неизменна, невзирая на то, о каком бы государстве ни шла речь.
По словам дипломата, Европа – сильный континент, но требуются дополнительные действия, усиливающие ЕС. Он также отметил, что началась эпоха, в которой «возвращается закон сильнейшего».