МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что Евросоюз не даст себя атаковать

Барро подчеркнул, что Европейский союз не намерен давать возможность атаковать свои границы. И риторика эта неизменна, невзирая на то, о каком бы государстве ни шла речь.

По словам дипломата, Европа – сильный континент, но требуются дополнительные действия, усиливающие ЕС. Он также отметил, что началась эпоха, в которой «возвращается закон сильнейшего».