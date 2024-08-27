На модернизацию армии Литва направит почти половину оборонного бюджета страны

За эти деньги армия получит крупную партию инженерных сооружений. Это противотанковые ежи и бетонные дорожные заграждения, которые планируется установить у рубежей нашей страны уже до конца года. Как добавили в военном ведомстве, на эти цели планируется дополнительно направить еще 2,5 миллиона евро. Кроме того, чтобы скрыть движение техники и пехоты, планируют высадить дополнительные деревья и провести мероприятия по сохранению существующих лесов на расстоянии до 20 км от границы. Вместе с тем продолжается и вооружение литовской армии. Вильнюс уже закупил у Швеции ракеты для зенитно-ракетных комплексов на 11 миллионов евро. Всего же на модернизацию Вооруженных сил в этом году будет направлено более 45 % оборонного бюджета страны.