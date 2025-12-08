Прямой эфир

На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения – что случилось

08 декабря 2025 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения – что случилось-0

На границе Камбоджи и Таиланда 8 и 9 декабря вспыхнули новые вооруженные столкновения. Камбоджийские войска дважды открывали огонь, тайская армия отвечала в рамках установленных правил ведения боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

По сообщениям, танки Т-55 продвинулись на камбоджийскую территорию, а гражданские лица были вывезены из приграничной зоны. Силы Камбоджи приведены в состояние повышенной боеготовности.

МИД Таиланда заявил, что ответный выстрел был произведен в целях самообороны. В инциденте были ранены два тайских солдата. В Бангкоке отвергли обвинения Камбоджи в том, что тайские войска открыли огонь первыми.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На Солнце произошла мощная вспышка уровня X – чего ждать на Земле
08 декабря 2025 07:55

На Солнце произошла мощная вспышка уровня X – чего ждать на Земле

Трамп разочарован, что Зеленский не прочел мирный план США по Украине
08 декабря 2025 07:36

Трамп разочарован, что Зеленский не прочел мирный план США по Украине

На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции
08 декабря 2025 07:02

На Филиппинах прошли массовые акции протеста из-за коррупции