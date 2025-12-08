На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения – что случилось

На границе Камбоджи и Таиланда 8 и 9 декабря вспыхнули новые вооруженные столкновения. Камбоджийские войска дважды открывали огонь, тайская армия отвечала в рамках установленных правил ведения боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

По сообщениям, танки Т-55 продвинулись на камбоджийскую территорию, а гражданские лица были вывезены из приграничной зоны. Силы Камбоджи приведены в состояние повышенной боеготовности.

МИД Таиланда заявил, что ответный выстрел был произведен в целях самообороны. В инциденте были ранены два тайских солдата. В Бангкоке отвергли обвинения Камбоджи в том, что тайские войска открыли огонь первыми.

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