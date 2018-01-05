На Багамах оператор дрона спас мальчика от четырех акул

Новости Багамских островов. Кадры спасения мальчика от четырех акул попали на видео.

По информации Daily Mail, ролик выложил на канал пользователь Артём Ткаченко. Мужчина запустил над пляжем дрон, чтобы с высоты посмотреть на бирюзовые воды и чистый песок. На кадрах видно, что мальчик играет в воде, не замечая плывущих акул.

Их увидел оператор дрона, который окрикнул мальчика, и тот успел выбежать из воды невредимым.

«Слава Богу, он не пострадал», – прокомментировал позже Ткаченко. Мужчина опубликовал кадры, снятые дроном, на Youtube. Под видео он написал: «Вы всё ещё хотите на Багамы?».

Возможно, хищники подплыли к берегу из-за того, что их подкармливают туристы. Хотя это вызывает споры, кормление акул на Багамах является обычной практикой.