Прямой эфир

На Багамах оператор дрона спас мальчика от четырех акул

05 января 2018 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Багамских островов. Кадры спасения мальчика от четырех акул попали на видео.

По информации Daily Mail, ролик выложил на канал пользователь Артём Ткаченко. Мужчина запустил над пляжем дрон, чтобы с высоты посмотреть на бирюзовые воды и чистый песок. На кадрах видно, что мальчик играет в воде, не замечая плывущих акул. 

Их увидел оператор дрона, который окрикнул мальчика, и тот успел выбежать из воды невредимым.

«Слава Богу, он не пострадал», – прокомментировал позже Ткаченко. Мужчина опубликовал кадры, снятые дроном, на Youtube. Под видео он написал: «Вы всё ещё хотите на Багамы?».

Возможно, хищники подплыли к берегу из-за того, что их подкармливают туристы. Хотя это вызывает споры, кормление акул на Багамах является обычной практикой.

Летом нынешнего года испанский пляж эвакуировали из-за акулы – здесь подробнее.

# Нападение акулы # Артём Ткаченко

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции будут бороться с ложной информацией в интернете: будет создан закон
05 января 2018 06:43

Во Франции будут бороться с ложной информацией в интернете: будет создан закон

Чехия намерена оспорить иск Еврокомиссии по квотам на мигрантов
05 января 2018 06:33

Чехия намерена оспорить иск Еврокомиссии по квотам на мигрантов

В ЮАР грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадали около 200 человек
04 января 2018 16:14

В ЮАР грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадали около 200 человек