Мощнейший в истории США: ураган «Иэн» нанес ущерб в 75 млрд долларов

Новости США. Большие убытки несут Соединенные Штаты, на этот раз дело в ударе стихии. Ущерб от урагана «Иэн» оценивают в 75 миллиардов долларов. Это рекорд за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган образовался в конце сентября в Атлантике. Примерно через неделю достиг побережья Флориды, где устроил настоящий погром. Тогда жертвами «Иэна» стали 126 человек, тысячи жилых дымов и десятки административных зданий. Позже шторм накрыл и другие штаты Америки, после чего эксперты назвали его мощнейшим в современной американской истории.