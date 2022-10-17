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Мощнейший в истории США: ураган «Иэн» нанес ущерб в 75 млрд долларов

17 октября 2022 18:35
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Новости США. Большие убытки несут Соединенные Штаты, на этот раз дело в ударе стихии. Ущерб от урагана «Иэн» оценивают в 75 миллиардов долларов. Это рекорд за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощнейший в истории США: ураган «Иэн» нанес ущерб в 75 млрд долларов-1

Ураган образовался в конце сентября в Атлантике. Примерно через неделю достиг побережья Флориды, где устроил настоящий погром. Тогда жертвами «Иэна» стали 126 человек, тысячи жилых дымов и десятки административных зданий. Позже шторм накрыл и другие штаты Америки, после чего эксперты назвали его мощнейшим в современной американской истории.

# Ураганы # Новости США # Фотофакт

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