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Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы?

11 января 2019 17:35
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Новости мира. Два человека погибли при сходе лавины в Болгарии. Трагедия произошла на одном из горнолыжных курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -1

Лавинная опасность в эти дни сохраняется и в других странах Европы. 

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -4

Морозы и снегопады захватывают страну за страной. Европа, Ближний Восток, Азия – суровая зима пришла даже в жаркие государства. Шторм накрыл Ливан. На улицах образовались сугробы. Неготовые к причудам погоды автомобилисты столкнулись с серьезными проблемами на дорогах. Некоторые трассы пришлось перекрыть.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -7

Не ждали осадков и в Израиле. Власти были вынуждены вывести на улицы всю снегоуборочную технику, поскольку за несколько часов города замело метровым слоем снега. Для посещения была закрыта популярная среди туристов гора Хермон.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -10

Страдают от удара стихии жители Турции и Италии. В Греции массово открываются пункты обогрева, где граждане могут выпить горячего чаю.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -13

Уже несколько суток в этих странах метут метели. Люди с трудом добираются на работу: на дорогах пробки, а общественный транспорт ходит с серьезными перебоями.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -16

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -18

Винченцо Карнивале, местный житель (Италия):
Худшее, с чем мы столкнулись – это ветер. Он поднимает снег и снова сбрасывает его.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -21

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -23

Паола Маскиотра, местный житель (Италия):
Метели не прекращаются четвертый день. Это настоящее безумие.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -26

Если население теплых стран столкнулось лишь с неудобствами, для десятков человек в Европе морозы стали смертельными. От переохлаждения в Украине погибли более 60-ти человек. С переохлаждениями и обморожениями к медикам обратились более 1000 граждан.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -29

К гибели людей привели снегопады в Германии, Австрии и Словакии. Продолжают поступать сообщения о пропавших без вести. В горах вокруг Зальцбурга выпало до трех метров осадков. Без электричества остались тысячи домохозяйств. В Баварии на деревню обрушилась лавина.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -32

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -34

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -36

Франц Шнитценбаумер, глава общины Шлирзе (Германия):
Мы внимательно следим за снежной нагрузкой в горах. Если опять появится опасность схода лавин, мы спровоцируем их контролируемым взрывом, огородив территорию, чтобы избежать пострадавших. 

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -39

Упавшие под тяжестью снега деревья оборвали провода, что привело к масштабным перебоям с электричеством в Чехии. Более 10 тысяч домохозяйств и офисных зданий на севере страны погрузились во тьму.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -42

Чрезвычайный режим объявлен в одном из крупных горнолыжных курортов. Многие населенные пункты оказались полностью отрезаны от внешнего мира.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -45

Спасатели доставляют сюда еду и предметы первой необходимости на вертолетах. Прогноз синоптиков неутешителен: снегопады не прекратятся ближайшие несколько дней.

Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы? -48

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