Морозы и снегопады захватывают мир: как Европа, Ближний Восток и Азия справляются с последствиями суровой зимы?

Новости мира. Два человека погибли при сходе лавины в Болгарии. Трагедия произошла на одном из горнолыжных курортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавинная опасность в эти дни сохраняется и в других странах Европы.

Морозы и снегопады захватывают страну за страной. Европа, Ближний Восток, Азия – суровая зима пришла даже в жаркие государства. Шторм накрыл Ливан. На улицах образовались сугробы. Неготовые к причудам погоды автомобилисты столкнулись с серьезными проблемами на дорогах. Некоторые трассы пришлось перекрыть.

Не ждали осадков и в Израиле. Власти были вынуждены вывести на улицы всю снегоуборочную технику, поскольку за несколько часов города замело метровым слоем снега. Для посещения была закрыта популярная среди туристов гора Хермон.

Страдают от удара стихии жители Турции и Италии. В Греции массово открываются пункты обогрева, где граждане могут выпить горячего чаю.

Уже несколько суток в этих странах метут метели. Люди с трудом добираются на работу: на дорогах пробки, а общественный транспорт ходит с серьезными перебоями.

Винченцо Карнивале, местный житель (Италия):

Худшее, с чем мы столкнулись – это ветер. Он поднимает снег и снова сбрасывает его.

Паола Маскиотра, местный житель (Италия):

Метели не прекращаются четвертый день. Это настоящее безумие.

Если население теплых стран столкнулось лишь с неудобствами, для десятков человек в Европе морозы стали смертельными. От переохлаждения в Украине погибли более 60-ти человек. С переохлаждениями и обморожениями к медикам обратились более 1000 граждан.

К гибели людей привели снегопады в Германии, Австрии и Словакии. Продолжают поступать сообщения о пропавших без вести. В горах вокруг Зальцбурга выпало до трех метров осадков. Без электричества остались тысячи домохозяйств. В Баварии на деревню обрушилась лавина.

Франц Шнитценбаумер, глава общины Шлирзе (Германия):

Мы внимательно следим за снежной нагрузкой в горах. Если опять появится опасность схода лавин, мы спровоцируем их контролируемым взрывом, огородив территорию, чтобы избежать пострадавших.

Упавшие под тяжестью снега деревья оборвали провода, что привело к масштабным перебоям с электричеством в Чехии. Более 10 тысяч домохозяйств и офисных зданий на севере страны погрузились во тьму.

Чрезвычайный режим объявлен в одном из крупных горнолыжных курортов. Многие населенные пункты оказались полностью отрезаны от внешнего мира.