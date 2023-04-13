Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США

Чужой среди своих. Макрона критикуют не только внутри Франции, но и за ее пределами. Желание проводить независимую политику без разрешения США вызывает недовольство со стороны многих союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чужой среди своих. Макрона критикуют не только внутри Франции, но и за ее пределами. Желание проводить независимую политику без разрешения США вызывает недовольство со стороны многих союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Французского лидера уже раскритиковали в Германии. По словам министра финансов ФРГ, заявление Макрона об усилении суверенитета Европы является ошибкой. Поскольку «безопасность на европейской земле требует твердой приверженности США и НАТО».
Против автономии от Америки выступает и премьер-министр Польши. Матеуш Моравецкий назвал Варшаву важнейшим европейским союзником Вашингтона. И предложил Макрону не отдаляться от Штатов, а наоборот, развивать партнерство. Правда, как считают эксперты, такая дружба для Европы является губительной. Многие политологи смело называют Запад мясом на разделочной доске США.