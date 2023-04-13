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Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США

13 апреля 2023 19:25
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Чужой среди своих. Макрона критикуют не только внутри Франции, но и за ее пределами. Желание проводить независимую политику без разрешения США вызывает недовольство со стороны многих союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США-1

Французского лидера уже раскритиковали в Германии. По словам министра финансов ФРГ, заявление Макрона об усилении суверенитета Европы является ошибкой. Поскольку «безопасность на европейской земле требует твердой приверженности США и НАТО».

Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США-4

Против автономии от Америки выступает и премьер-министр Польши. Матеуш Моравецкий назвал Варшаву важнейшим европейским союзником Вашингтона. И предложил Макрону не отдаляться от Штатов, а наоборот, развивать партнерство. Правда, как считают эксперты, такая дружба для Европы является губительной. Многие политологи смело называют Запад мясом на разделочной доске США.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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