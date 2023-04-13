Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США

Чужой среди своих. Макрона критикуют не только внутри Франции, но и за ее пределами. Желание проводить независимую политику без разрешения США вызывает недовольство со стороны многих союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французского лидера уже раскритиковали в Германии. По словам министра финансов ФРГ, заявление Макрона об усилении суверенитета Европы является ошибкой. Поскольку «безопасность на европейской земле требует твердой приверженности США и НАТО».