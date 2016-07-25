Момент нападения тигра на китаянку зафиксировала камера зоопарка

В Пекинском национальном парке тигр напал на женщину, когда та неосторожно вышла из машины. На спасение несчастной бросились её родные, но справиться с разъяренным хищником им не удалось.

В результате этого трагического инцидента погиб один человек, та самая женщина-пассажир, а один из незадачливых спасителей ранен.

Причиной случившемуся стало нарушение правил пребывания в национальном парке. В ходе так называемого «самостоятельного сафари» людям категорически запрещено покидать автомобиль и даже просто открывать окна машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.