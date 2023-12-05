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Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в США

05 декабря 2023 10:06
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Хуанита Кастро, сестра Фиделя и Рауля Кастро, скончалась в возрасте 90 лет. Об этом пишет РИА Новости представитель Мария Антониетта Коллинс.

Хуанита, долгое время жившая в Майами, уехала в 1963 году с Кубы после того, как ее брат Фидель решил провести национализацию земли, в том числе семейных владений. Девушка перебралась в Мексику, а потом в США, где открыла аптеку. Хуанита также утверждает, что в течение семи лет сотрудничала с ЦРУ. Погребение младшей сестры Кастро будет проведено в частном порядке.

# Некролог # Фидель Кастро # Рауль Кастро

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