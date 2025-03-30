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Митингующие в Париже разорвали флаг Евросоюза в знак протеста антироссийскому курсу ЕС

30 марта 2025 10:56
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Произошедший природный катаклизм наглядно демонстрирует, как хрупок наш мир. На фоне глобальных изменений климата, участившихся стихийных бедствий государствам стоило бы сплотиться, чтобы вместе противостоять этим вызовам. Но вместо этого некоторые страны продолжают подпитывать военные конфликты, даже несмотря на недовольства своего народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие в Париже разорвали флаг Евросоюза в знак протеста антироссийскому курсу ЕС-2

В Париже прошел митинг против инициативы президента Франции выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро. Сотни участников собрались на площади возле Лувра с плакатами «Долой НАТО». Организаторы манифестации уверены, что отдавать огромные деньги Украине – абсолютное безумие, тогда как госдолг Франции уже превышает три триллиона евро. Митингующие призвали европейских лидеров поощрять мир, а не подпитывать войну, и заявили, что устали от антироссийской риторики европейской верхушки. В знак протеста они разорвали флаг Евросоюза.

# Акции протеста

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