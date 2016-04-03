Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху обсудит обострение конфликта 5 апреля в Вене

Новости Нагорного Карабаха. Первая кровь этого конфликта начала запекаться на камнях Нагорного Карабаха ещё в конце 80-х. Жители региона, а большинство из них армяне, решили отделиться от Азербайджана.

Позиция Баку — сохранение территориальной целостность, а Еревана – защита интересов непризнанной республики. А результат — 3 года военный действий с использованием тяжелой техники, артиллерии и миллионом беженцев.

Только в 1994 году стороны заключают соглашение о прекращении огня. Появляется тонкая линия соприкосновения, и мир на гране одного выстрела.... Который прерывается очередной канонадой залпов на этой неделе.

Площадку для урегулирования конфликта ещё в 1992 году предлагает Беларусь.

А Минская группа ОБСЕ остается единственным на сегодня переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном.

Минск вновь пытается остановить бессмысленную гибель людей.

Из заявления Минской группы ОБСЕ:

Мы подтверждаем, что не существует альтернативы мирному урегулированию конфликта за столом переговоров, а война – это не выход. Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной гибели людей, включая мирных жителей.

Генеральный секретарь ООН — Пан Ги Мун полностью поддержал усилия Минской группы ОБСЕ.

Её сопредседатели из России, США и Франции обсудят резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе 5 апреля в Вене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А тем временем, новостные ленты приводят все новые цифры потерь с обеих сторон.

Азербайджанские военные заявляют об уничтожении 6 армянских танков и 15 арт-установок. В сводках раненых и убитых — более 100 человек. При этом в данных о собственных потерях значатся 12 погибших и 1 сбитый вертолет. Министерство обороны Армении называет эту статистику — недействительной. Но какие бы цифры не отражали реальность, цена каждого залпа – чья-то жизнь.