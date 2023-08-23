Минобороны РФ: близ Крымского полуострова обнаружены и перехвачены два беспилотника

В акватории Черного моря российскими реактивными истребителями осуществлен перехват двух беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Дроны MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar осуществляли аэроразведку в зоне Крымского полуострова. В связи с этим они поменяли курс и вышли из этого района.

ВСУ систематически наносят удары по территории РФ с помощью беспилотников. Ранее была пресечена атака украинского БПЛА в Подмосковье. 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Грайворонского района беспилотный летательный аппарат ВСУ скинул осколочный снаряд, в результате чего был поврежден автомобиль.