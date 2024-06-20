Миграционный кризис в Британии может негативно повлиять на исход парламентских выборов
Центральное место «пограничные» вопросы занимают и в Британии. Королевство страдает от рекордного потока мигрантов. Только за сутки через Ла-Манш прибыли почти 900 иностранцев. Это абсолютный рекорд для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти не скрывают тревоги. Королевство остается желанным местом для прибывающих по морю. Не пугает мигрантов даже опасность таких маршрутов. Многие гибнут в дороге, так и не добравшись до места назначения. Тем не менее Лондон намерен решать вопрос без сострадания. В стране действует закон о выдворении беженцев в Руанду. Первые «пассажиры» отправились туда в апреле этого года.
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:
Если люди прибывают нелегально, они не должны здесь оставаться. Нам нужно переместить их куда-нибудь еще. И если мы сможем наладить эту работу, тогда они перестанут приезжать. Если вы хотите этого сдерживающего фактора, нужны рейсы в Руанду.
Миграционный кризис негативно сказывается на рейтинге премьера. Это может заметно сократить его поддержку на предстоящих парламентских выборах в Британии, назначенных на 4 июля. Впрочем, поток нелегалов – проблема не только для Лондона, но и для всего Евросоюза. В мае Совет ЕС окончательно утвердил жесткую реформу миграционной политики. Она разрабатывалась почти 10 лет. Документ упрощает порядок высылки приезжих из европейских стран, а также предполагает расселение мигрантов по странам континента по квотному принципу. Впрочем, и здесь богатые государства имеют возможность откупиться: выплатив взносы за каждого непринятого мигранта, они могут сократить число приезжих. Судьба человека в Европе измеряется деньгами.