Миграционный кризис в Британии может негативно повлиять на исход парламентских выборов

Центральное место «пограничные» вопросы занимают и в Британии. Королевство страдает от рекордного потока мигрантов. Только за сутки через Ла-Манш прибыли почти 900 иностранцев. Это абсолютный рекорд для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти не скрывают тревоги. Королевство остается желанным местом для прибывающих по морю. Не пугает мигрантов даже опасность таких маршрутов. Многие гибнут в дороге, так и не добравшись до места назначения. Тем не менее Лондон намерен решать вопрос без сострадания. В стране действует закон о выдворении беженцев в Руанду. Первые «пассажиры» отправились туда в апреле этого года.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

Если люди прибывают нелегально, они не должны здесь оставаться. Нам нужно переместить их куда-нибудь еще. И если мы сможем наладить эту работу, тогда они перестанут приезжать. Если вы хотите этого сдерживающего фактора, нужны рейсы в Руанду.