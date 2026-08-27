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В Польше фиксируется рост антиукраинских настроений среди населения

27 августа 2026 11:02
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В Польше растут антиукраинские настроения. Об этом говорят результаты последнего опроса, проведенного Национальным центром исследований общественного мнения. Социологи выясняли, с чем связан негативный тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным фактором разногласий жители страны считают исторические споры и Волынскую резню – в этом уверены более 45 % респондентов. На втором месте – чрезмерные социальные льготы для беженцев. Почти 36,5 % опрошенных недовольны тем, что приезжие получают поддержку незаслуженно. Еще 24 % граждан возмущают заявления киевских политиков в адрес Варшавы. Напряженность уже переросла в бытовую агрессию. В крупных городах участились случаи нападения на иностранцев, включая детей. Нередко поводом для избиения становится простое использование украинского языка в общественных местах.

# Польша # Украина

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