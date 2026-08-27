ФСБ России задержала жительницу Мариуполя за шпионаж в интересах Киева

Сотрудники ФСБ России задержали женщину, шпионившую за Вооруженными силами страны в интересах Киева, пишет РИА Новости.

Задержанная проживает в г. Мариуполь. Женщина самостоятельно вышла на представителей украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ее обязанности входила передача сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ в Мариупольском муниципальном округе.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовное дело.

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