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ФСБ России задержала жительницу Мариуполя за шпионаж в интересах Киева

27 августа 2026 08:36
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ФСБ России задержала жительницу Мариуполя за шпионаж в интересах Киева-0

Сотрудники ФСБ России задержали женщину, шпионившую за Вооруженными силами страны в интересах Киева, пишет РИА Новости.

Задержанная проживает в г. Мариуполь. Женщина самостоятельно вышла на представителей украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В ее обязанности входила передача сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ в Мариупольском муниципальном округе.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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