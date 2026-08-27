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ПВО РФ за ночь сбила 267 украинских БПЛА над российскими регионами

27 августа 2026 07:25
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ПВО РФ за ночь сбила 267 украинских БПЛА над российскими регионами-0

Силами противовоздушной обороны России в течение ночи ликвидировано 267 украинских БЛА, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве страны информировали, что ночью с 26 на 27 августа ВС Украины предприняли попытку атаковать российские объекты посредством БПЛА самолетного типа. Беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, над Краснодарским краем, Республикой Башкортостан, над Крымским полуостровом, над Азовским и Черным морями.

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Фото: Pinterest

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