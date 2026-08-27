Во французском Кане автомобиль въехал в остановку – есть жертвы

Чрезвычайное происшествие – во Франции. В городе Кан на севере страны автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей, стоявших на остановке в ожидании транспорта. В результате один человек погиб, 10 пострадали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После наезда водитель авто пытался скрыться, однако был задержан полицией в 20 километрах от места ЧП. В прокуратуре признали, что подозреваемый совершил наезд умышленно, однако не считают это терактом. По предварительной версии, причиной происшествия стал конфликт. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах.