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Во французском Кане автомобиль въехал в остановку – есть жертвы

27 августа 2026 11:03
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Чрезвычайное происшествие – во Франции. В городе Кан на севере страны автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей, стоявших на остановке в ожидании транспорта. В результате один человек погиб, 10 пострадали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французском Кане автомобиль въехал в остановку – есть жертвы-2

После наезда водитель авто пытался скрыться, однако был задержан полицией в 20 километрах от места ЧП. В прокуратуре признали, что подозреваемый совершил наезд умышленно, однако не считают это терактом. По предварительной версии, причиной происшествия стал конфликт. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах.

# франция

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