МИД РФ заявил, что Россия не будет принимать участие в «саммитах мира» по Украине

Данная позиция была озвучена официальным представителем МИД России Марией Захаровой в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно намерений о проведении в ноябре второго «саммита мира» с участием в нем России.

Россия во встречах в рамках «бюргенштокского процесса» как не участвовала, так и участвовать не будет, потому что данный процесс не связан с урегулированием, объяснила Захарова.