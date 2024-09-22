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МИД РФ заявил, что Россия не будет принимать участие в «саммитах мира» по Украине

22 сентября 2024 09:48
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Москва не намерена принимать участие в «саммитах мира» по Украине, пишет РИА Новости.

Данная позиция была озвучена официальным представителем МИД России Марией Захаровой в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно намерений о проведении в ноябре второго «саммита мира» с участием в нем России.

Россия во встречах в рамках «бюргенштокского процесса» как не участвовала, так и участвовать не будет, потому что данный процесс не связан с урегулированием, объяснила Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова # Владимир Зеленский

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