Прямой эфир

Стало известно о новом варианте COVID-19. Он вытеснит все предыдущие

22 сентября 2024 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый вариант COVID-19 XEC имеет высокую скорость распространения, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
 

Сообщается, что характер проявления XEC аналогичен проявлению других более ранних подвариантов «омикрона». Однако скоростью распространения XEC отличается – процесс происходит быстрее.

Представители Роспотребнадзора объясняют, что XEC – комбинация двух более ранних подвариантов омикрон-штамма FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3.

Подчеркивается, что XEC в первый раз был обнаружен в ФРГ в июне 2024 года, с того момента он выявлен в ряде стран. Известно и о более ранних случаях заболевания, которые фиксировались в Италии в мае текущего года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Военно-морские силы Китая и России перешли во вторую фазу совместных учений
22 сентября 2024 11:21

Военно-морские силы Китая и России перешли во вторую фазу совместных учений

Израиль закрыл офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу
22 сентября 2024 11:16

Израиль закрыл офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу

Лидеры стран QUAD призвали к миру в Украине
22 сентября 2024 10:46

Лидеры стран QUAD призвали к миру в Украине