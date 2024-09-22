Стало известно о новом варианте COVID-19. Он вытеснит все предыдущие

Новый вариант COVID-19 XEC имеет высокую скорость распространения, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Новый вариант COVID-19 XEC имеет высокую скорость распространения, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Сообщается, что характер проявления XEC аналогичен проявлению других более ранних подвариантов «омикрона». Однако скоростью распространения XEC отличается – процесс происходит быстрее.
Представители Роспотребнадзора объясняют, что XEC – комбинация двух более ранних подвариантов омикрон-штамма FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3.
Подчеркивается, что XEC в первый раз был обнаружен в ФРГ в июне 2024 года, с того момента он выявлен в ряде стран. Известно и о более ранних случаях заболевания, которые фиксировались в Италии в мае текущего года.