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МИД КНР назвал заявление Бербок о Си Цзиньпине провокацией

18 сентября 2023 12:28
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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвал заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы является диктатором, абсурдом и политическими провокациями. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти высказывания Бербок прозвучали в интервью телеканалу Fox News при рассмотрении конфликта в Украине. Мао Нин выразила резкое несогласие с этими высказываниями и отметила, что они наносят урон политическому престижу Китая. Сообщается, что Пекин высказал свое недовольство Берлину по дипломатическим каналам.

# Международная политика # Анналена Бербок

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