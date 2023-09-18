МИД КНР назвал заявление Бербок о Си Цзиньпине провокацией

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвал заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы является диктатором, абсурдом и политическими провокациями. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти высказывания Бербок прозвучали в интервью телеканалу Fox News при рассмотрении конфликта в Украине. Мао Нин выразила резкое несогласие с этими высказываниями и отметила, что они наносят урон политическому престижу Китая. Сообщается, что Пекин высказал свое недовольство Берлину по дипломатическим каналам.