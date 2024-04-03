МИД: информация о погибших или пострадавших на Тайване белорусах не поступала

Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших в результате землетрясения на Тайване нет. Об этом сообщает МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве продолжают отслеживать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.