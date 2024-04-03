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МИД: информация о погибших или пострадавших на Тайване белорусах не поступала

03 апреля 2024 13:47
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Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших в результате землетрясения на Тайване нет. Об этом сообщает МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве продолжают отслеживать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: информация о погибших или пострадавших на Тайване белорусах не поступала-1

По информации сейсмологов, произошедшее землетрясение стало самым мощным за последние четверть века. Разрушены некоторые здания, наблюдаются перебои в электроснабжении. Каждый час обновляются данные о жертвах. В результате стихии погибли 10 человек, еще более 900 пострадали.

# Землетрясение

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