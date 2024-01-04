Медведев жестко прокомментировал заявление МИД Франции

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале резко обрушился с критикой на позицию МИД Франции по факту обстрела Белгорода, назвав их «уродами». Об этом пишет РИА Новости.

Он осудил утверждение Франции о том, что артобстрел мирного города – это «право на самооборону» со стороны Киева. Медведев отметил, что в российском обществе всегда было недоверие к французам, и теперь оно подтвердилось.

Ранее МИД Франции не стал осуждать ракетные удары Украины по Белгороду, в которых погибли 25 человек и более 100 получили ранения, заявив, что это была «законная оборона». 30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду, применив ракеты «Ольха» и чешские РСЗО Vampire. Большинство снарядов было пресечено системами ПВО, но часть все же достигла города. В ходе атаки погибли 25 человек, в том числе пять детей, и более ста получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин признал нападение на Белгород терактом и заявил, что это целенаправленная атака на мирное население, которая не останется безнаказанной.