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Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты

26 августа 2020 14:02
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Новости США. Число погибших в результате стрельбы в американском Кеноше возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое человек получили огнестрельные ранения и сейчас находятся в больнице.

Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты-1

Инцидент произошел во время уличных протестов, которые не прекращаются в Висконсине уже несколько дней. Люди выходят на улицы и устраивают погромы, несмотря на введенный комендантский час.

Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты-4

Минувшей ночью демонстранты попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули. Всего за сутки в городе было зафиксировано свыше 30 возгораний, также дебоширы повредили несколько десятков зданий.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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