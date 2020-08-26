Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты

Новости США. Число погибших в результате стрельбы в американском Кеноше возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое человек получили огнестрельные ранения и сейчас находятся в больнице.
Новости США. Число погибших в результате стрельбы в американском Кеноше возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое человек получили огнестрельные ранения и сейчас находятся в больнице.
Инцидент произошел во время уличных протестов, которые не прекращаются в Висконсине уже несколько дней. Люди выходят на улицы и устраивают погромы, несмотря на введенный комендантский час.
Минувшей ночью демонстранты попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули. Всего за сутки в городе было зафиксировано свыше 30 возгораний, также дебоширы повредили несколько десятков зданий.