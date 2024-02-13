Прямой эфир

Маск: новое финансирование не поможет Киеву в противостоянии с РФ

13 февраля 2024 11:16
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Американский бизнесмен Илон Маск в прямом эфире социальной сети X заявил, что увеличение объемов ассигнований и продолжающиеся военные операции не пойдут на пользу Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине», – сказал он.

Американские попытки выделить новый пакет помощи для Украины и Израиля и решить вопрос с границей до сих пор не увенчались успехом. В настоящий момент обсуждается законопроект о выделении 95 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля.

# Международная политика # Илон Маск

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