Маск: новое финансирование не поможет Киеву в противостоянии с РФ

Американский бизнесмен Илон Маск в прямом эфире социальной сети X заявил, что увеличение объемов ассигнований и продолжающиеся военные операции не пойдут на пользу Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине», – сказал он.

Американские попытки выделить новый пакет помощи для Украины и Израиля и решить вопрос с границей до сих пор не увенчались успехом. В настоящий момент обсуждается законопроект о выделении 95 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля.