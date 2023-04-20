Мародёрские банды бушуют в США. Из-за их налётов закрываются торговые сети

Новости США. В Штатах так увлеклись проблемами Украины, что не заметили, как в собственной стране вырос уровень преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу несколько крупных торговых сетей закрываются из-за мародеров. Их налеты стали обычным делом: действуют злоумышленники группой и уходят зачастую безнаказанными. На ограбления уже пожаловались в Чикаго, Нью-Йорке, Калифорнии и других городах. Напомним, в Америке существует так называемое правило тысячи долларов. Если сумма ущерба ниже, то уголовное дело не возбуждается, а издержки покрывает пострадавшая сторона. То есть магазин, на который и был совершен налет.