Макрон считает, что ЕС утратил конкурентоспособность

Чтобы оставаться на плаву, Союзу необходимо как минимум 800 миллиардов ежегодных инвестиций. Однако взять такую сумму денег негде. Ведь с рельсов сошел даже бывший локомотив европейской экономики – Германия. Страна переживает серьезный финансовый кризис. Экономика ФРГ впала в многолетнюю рецессию. Неутешительные прогнозы опубликовал Федеральный немецкий институт. Эксперты сообщили о снижении экспорта продукции за пределы Евросоюза, что негативно скажется на инфляции в стране. Надежд на достижение какого-либо роста экономики в 2024 году уже нет.