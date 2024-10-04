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Макрон считает, что ЕС утратил конкурентоспособность

04 октября 2024 07:59
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В Евросоюзе обеспокоены возможным крахом объединения. С таким заявлением выступил глава Франции. Макрон считает, что ЕС утратил конкурентоспособность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон считает, что ЕС утратил конкурентоспособность-2

Чтобы оставаться на плаву, Союзу необходимо как минимум 800 миллиардов ежегодных инвестиций. Однако взять такую сумму денег негде. Ведь с рельсов сошел даже бывший локомотив европейской экономики – Германия. Страна переживает серьезный финансовый кризис. Экономика ФРГ впала в многолетнюю рецессию. Неутешительные прогнозы опубликовал Федеральный немецкий институт. Эксперты сообщили о снижении экспорта продукции за пределы Евросоюза, что негативно скажется на инфляции в стране. Надежд на достижение какого-либо роста экономики в 2024 году уже нет.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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