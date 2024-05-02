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Макрон обозначил два условия для отправки французских военных в Украину

02 мая 2024 13:51
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Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist не стал отвергать возможности отправки войск в Украину в случае, если Россия прорвет линию фронта. Об этом передает РИА Новости. 

Он отметил, что если российская сторона будет продолжать продвижение, то вопрос о вмешательстве ЕС станет актуален. Макрон также упомянул, что Париж не устанавливает «пределов и красных линий» в оказании поддержки Украине. Реакцией Кремля на это было предупреждение о возможном столкновении между Россией и НАТО.
 

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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