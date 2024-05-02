Макрон обозначил два условия для отправки французских военных в Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist не стал отвергать возможности отправки войск в Украину в случае, если Россия прорвет линию фронта. Об этом передает РИА Новости.

Он отметил, что если российская сторона будет продолжать продвижение, то вопрос о вмешательстве ЕС станет актуален. Макрон также упомянул, что Париж не устанавливает «пределов и красных линий» в оказании поддержки Украине. Реакцией Кремля на это было предупреждение о возможном столкновении между Россией и НАТО.

