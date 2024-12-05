Макрон готовит обращение к нации после вотума недоверия правительству

Вызовы бывают не только извне. Так, Париж не справился с происходящим внутри страны. Недолго французская Марсельеза играла в честь премьер-министра. Депутаты Национального собрания республики большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Кабинет ушел в отставку впервые за 62 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оппозиция уже заявила о наступившем политическом кризисе, и в данном случае с этим сложно поспорить. Не задерживаются французские политики на своих местах. Барнье занял пост только в сентябре этого года и стал самым недолговечным премьером Франции, проработав всего 90 дней.

Кресло под ним зашаталось в начале недели. Вотум недоверия кабинету министров выразили депутаты от левых и правых. Первые недовольны проектом бюджета, который представил Барнье. Вторые – до сих пор считают себя победителями июньских выборов и хотят видеть своего человека в должности главы правительства. Объединенных сил хватило с лихвой. За отставку проголосовал 331 депутат, достаточно было и на 40 голосов меньше. Интересно, что дальше будет с французским парламентом? Сейчас в нижней палате царит глубокий раскол. Ни у одного из трех основных блоков нет большинства. Новые парламентские выборы не могут быть проведены как минимум до июля. И хотя Франции не грозит шатдаун в американском стиле, политическая нестабильность может напугать финансовые рынки. Зато жители Пятой республики отставку правительства поддержали и встретили шествиями.