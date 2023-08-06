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Макгрегор: США осознали поражение и хотят свалить всю вину на Украину

06 августа 2023 08:32
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США стремятся избежать ответственности за провалы в Украине, собираясь возложить вину за разгром на Киев и перенести всю ответственность на украинцев. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

Эксперт указывает на стремление США переключить фокус с собственных неудач и сформировать впечатление, что они оказали Украине всю возможную помощь. Макгрегор считает, что США допустили ошибку, недооценивая Россию и пожертвовав украинским народом. Теперь же они пытаются найти способ выйти из трудного положения, при этом стремясь свалить все неудачи на саму Украину. В качестве итога эксперт приводит желание США скрыть произошедшую катастрофу и уйти от ответственности.

За последние месяцы потери украинских войск составили более 43 тысяч человек, развернув наступление на различных направлениях при поддержке НАТО и западной техники.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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