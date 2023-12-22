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Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии и осудил террористический акт в Праге

22 декабря 2023 20:31
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В Чехии объявлен день траура в связи гибелью людей в результате стрельбы в столичном вузе. Вчера, 21 декабря, 24-летний студент открыл огонь в Карловом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии и осудил террористический акт в Праге-1

Студент пришел в учебное заведение с винтовкой и расстрелял людей в аудитории и под окнами здания. Жертвами атаки стали 14 человек. Еще 25 получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По данным местной полиции, нападающий совершил суицид.

Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также всему чешскому народу. Президент осудил террористический акт и надеется на надлежащую реакцию со стороны властей.

# Стрельба

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