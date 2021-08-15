Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»

Новости Турции. Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бе-200 потерпел крушение 14 августа при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана. На борту были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все погибли. Они были задействованы в тушении лесных пожаров.
Причерноморские районы Турции сейчас восстанавливаются от небывалого паводка. Его жертвами стали уже 57 человек.
В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием. Об этом говорится и в соболезновании, которое направил Александр Лукашенко президенту Турции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году природа, к сожалению, посылает тяжелые испытания дружественной нам Турции – сначала в виде пожаров, а потом наводнений. То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения. При помощи настоящих друзей ваша страна, в том числе с поддержкой белорусских спасателей на вертолетах, сдерживает одну стихию, уверен, что победит и другую.