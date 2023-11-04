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Лукашенко направил соболезнование президенту Непала в связи с многочисленными жертвами землетрясения

04 ноября 2023 10:30
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В Непале растет число жертв мощного землетрясения. По последним данным, в списке погибших уже более 150 человек. Примерно столько же жителей получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование президенту Непала в связи с многочисленными жертвами землетрясения-1

Поиски пострадавших продолжаются. Добраться до некоторых из них пока не удается. Отдельные районы по-прежнему остаются без связи. Эпицентр землетрясения находился недалеко от столичного города Катманду с населением почти 1,5 миллиона человек. Подземные толчки также ощущались в соседней Индии. В связи с многочисленными жертвами в результате трагедии соболезнования президенту Непала направил Александр Лукашенко.

# Землетрясение # Александр Лукашенко # Фотофакт

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