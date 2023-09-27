Прямой эфир

Лондон стал самым медленным городом в мире – скорость автомобилей в час пик не выше 14 км/ч

27 сентября 2023 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Лондон признан самым медленным городом в мире. В час пик скорость движения падает до 14 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лондон стал самым медленным городом в мире – скорость автомобилей в час пик не выше 14 км/ч-1

По данным исследователей, чтобы проехать здесь 10 километров, автомобилисту потребуется более получаса. Сегодня в Лондоне проживают почти девять миллионов человек. Население выросло из-за потока мигрантов.

# Автомобили # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На границе США и Мексики фиксируют наплыв мигрантов
27 сентября 2023 06:23

На границе США и Мексики фиксируют наплыв мигрантов

В Гватемале жертвами наводнений стали 32 человека
26 сентября 2023 20:13

В Гватемале жертвами наводнений стали 32 человека

Экоактивисты из Португалии подали иск в ЕСПЧ против 32 стран
26 сентября 2023 20:13

Экоактивисты из Португалии подали иск в ЕСПЧ против 32 стран