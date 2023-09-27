Лондон стал самым медленным городом в мире – скорость автомобилей в час пик не выше 14 км/ч

Новости Великобритании. Лондон признан самым медленным городом в мире. В час пик скорость движения падает до 14 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным исследователей, чтобы проехать здесь 10 километров, автомобилисту потребуется более получаса. Сегодня в Лондоне проживают почти девять миллионов человек. Население выросло из-за потока мигрантов.