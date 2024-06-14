Ливни и штормы во Флориде стали причиной массовой отмены авиарейсов

Улицы городов американского штата превратились в реки после сильных дождей. От масштабного наводнения пострадали по меньшей мере пять округов. В некоторых из них власти ввели режим ЧС. Дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся еще несколько дней. Жителям рекомендуют не покидать дома без острой необходимости и держаться подальше от дорог. Из-за непогоды в международном аэропорту Майами отменены более 200 рейсов, еще 165 – задержаны.