Литва призовёт 10 тыс. резервистов для проведения крупнейших учений

Крупнейшие учения в истории Вооруженных сил страны намеревается провести Литва. Повестки на сборы получат свыше 10 тысяч резервистов. Из них непосредственно к маневрам привлекут порядка 2,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо солдат из резерва задействуют еще и 4 тысячи профессиональных военных и бойцов-срочников. Масштабные учения запланированы на апрель-май. По задумке, литовские войска совместно с польскими будут оборонять стратегически важный для обеих стран Сувалкский коридор. Кроме того, к военнослужащим двух стран присоединятся и другие союзники по НАТО – более 4 тысяч солдат из Германии и США.