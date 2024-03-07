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Литва призовёт 10 тыс. резервистов для проведения крупнейших учений

07 марта 2024 06:45
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Крупнейшие учения в истории Вооруженных сил страны намеревается провести Литва. Повестки на сборы получат свыше 10 тысяч резервистов. Из них непосредственно к маневрам привлекут порядка 2,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва призовёт 10 тыс. резервистов для проведения крупнейших учений-1

Помимо солдат из резерва задействуют еще и 4 тысячи профессиональных военных и бойцов-срочников. Масштабные учения запланированы на апрель-май. По задумке, литовские войска совместно с польскими будут оборонять стратегически важный для обеих стран Сувалкский коридор. Кроме того, к военнослужащим двух стран присоединятся и другие союзники по НАТО – более 4 тысяч солдат из Германии и США.

# Военные учения # Новости Литвы

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