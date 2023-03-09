Литва готова принять до 5 тысяч немецких военных на своей территории

Литва попросила Германию разместить свои войска в стране на постоянной основе. Как заявил литовский министр обороны, для этого созданы все условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Построены и оборудованы новые базы и склады, создана вся необходимая инфраструктура. Вильнюс готов принять до пяти тысяч военных бундесвера. Якобы все это необходимо для обеспечения безопасности не только самой Литвы, но всех стран Балтии. В Берлине обещали рассмотреть просьбу, но подчеркнули, что это будет зависеть от решения штаб-квартиры НАТО.