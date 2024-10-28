Литовская оппозиция начала формировать коалицию

Обстановка после парламентских выборов накаляется и в Литве. Под правящей партией зашатались кресла. Победившие представители оппозиции – социал-демократы – планируют создать коалицию с другими партиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это поможет упрочить положение в Сейме, поскольку ни один из блоков движения не набрал голосов для большинства в нем. В коалицию, как ожидаются, войдут два союза – «во имя Литвы» и «крестьян и зеленых». Вместе они смогут занять в литовском парламенте 71 место из 141. Это даст право сформировать новое правительство.
Старое граждан республики не устраивает. Чиновники сконцентрировались на общеевропейском курсе, но похоронили социальный сектор страны. Жители не столько голосовали за оппозицию, сколько против тех, кто до сих пор стоял у власти. Кризис образования и здравоохранения, рост стоимости жизни, инфляция, дефицит лекарств и специалистов – пожалуй, это главные итоги работы политиков. Скандалы и проблемы больно ударили по их рейтингам. Это даже вынужден был признать глава Кабмина, который назвал итог выборов закономерным.
Анжелика Гриниене, жительница Литвы:
Людям не нравится это правительство и его политика, их убеждения и прочее. Мы надеемся, что после выборов будет лучше и что-то изменится в Литве.
Провал правящей партии сыграл на руку оппозиции. Но поменяется ли жизнь самих литовцев после такой смены власти – вопрос открытый. В целом победившая партия продолжит прозападный курс. Уже известно о планах потратить 3,5 % ВВП на оборону. По оценкам НАТО, Литва вносит весомый вклад в общее дело. Так, страна расположилась на шестой строчке рейтинга по объему военных расходов.