Литовцы стали меньше пользоваться автомобилями. Всех смущают цены на бензин

Наиболее заметной данная тенденция оказалась среди пожилых людей из небольших городов и сел, а также людей с более низким уровнем дохода. Таковы данные опроса, проведенного по заказу литовского вещателя LRT. Большинство из тысячи респондентов отметили, что начали заезжать на заправки реже и заполнять бак меньше, а также задумываются об автомобиле с более экономным расходом топлива.