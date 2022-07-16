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Литовцы стали меньше пользоваться автомобилями. Всех смущают цены на бензин

16 июля 2022 08:01
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Новости Литвы. Литовцы стали меньше пользоваться автомобилями из-за высоких цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы стали меньше пользоваться автомобилями. Всех смущают цены на бензин-1

Наиболее заметной данная тенденция оказалась среди пожилых людей из небольших городов и сел, а также людей с более низким уровнем дохода. Таковы данные опроса, проведенного по заказу литовского вещателя LRT. Большинство из тысячи респондентов отметили, что начали заезжать на заправки реже и заполнять бак меньше, а также задумываются об автомобиле с более экономным расходом топлива.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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