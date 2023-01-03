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Ледяной отель встречает туристов в горах Румынии

03 января 2023 07:37
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Новости Румынии. Ледяной отель в горах. Чтобы пожить в таком необыкновенном месте, в Румынию отправляются десятки желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ледяной отель встречает туристов в горах Румынии-1

Находится отель на высоте 2 000 метров в горах Фэгэраш. Стены строения выполнены из ледяных блоков, каждый из которых весит порядка 30 килограммов. А мебель покрыта термоодеялами и овечьей шкурой. Но есть моменты, которые вызывают и опасения у сотрудников отеля. Изменение климата, и в частности повышение температуры, могут в будущем затруднить работу ледяного строения.

Ледяной отель встречает туристов в горах Румынии-4

Этот необычный отель в Румынии работает довольно продолжительное время – с 2005 года. Подобные места развлечений также есть в Скандинавии, Альпах и Северной Америке.

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# Туризм # Новости Румынии # Фотофакт

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