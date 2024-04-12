Лавров заявил, что Россия не видит желания Киева вести честные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва считает, что ни Киев, ни Запад не стремятся вести честные переговоры по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что отсутствие заинтересованности киевского режима делает любые действия затруднительными. Вместо непосредственного диалога Запад предлагает «копенгагенский процесс» и подготовку конференции в Швейцарии для формулировки «мирной формулы» президента Украины Владимира Зеленского, которую затем планируется представить Российской Федерации. Лавров подчеркивает, что такой подход не приведет к результатам.