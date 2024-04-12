Прямой эфир

Лавров заявил, что Россия не видит желания Киева вести честные переговоры

12 апреля 2024 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва считает, что ни Киев, ни Запад не стремятся вести честные переговоры по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что отсутствие заинтересованности киевского режима делает любые действия затруднительными. Вместо непосредственного диалога Запад предлагает «копенгагенский процесс» и подготовку конференции в Швейцарии для формулировки «мирной формулы» президента Украины Владимира Зеленского, которую затем планируется представить Российской Федерации. Лавров подчеркивает, что такой подход не приведет к результатам.

# Международная политика # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций
12 апреля 2024 12:27

Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций

В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек
12 апреля 2024 10:52

В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек

Bloomberg: в США не разработали план Б по оказанию помощи Украине
12 апреля 2024 10:11

Bloomberg: в США не разработали план Б по оказанию помощи Украине

Московский патриархат может быть признан террористической организацией в Эстонии
12 апреля 2024 09:28

Московский патриархат может быть признан террористической организацией в Эстонии

Дуда заявил, что Варшава не может дать Киеву системы Patriot
12 апреля 2024 09:14

Дуда заявил, что Варшава не может дать Киеву системы Patriot

В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН
12 апреля 2024 09:06

В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне
12 апреля 2024 08:39

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой
12 апреля 2024 08:33

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой

Германия вышла на пик банкротств компаний
12 апреля 2024 08:32

Германия вышла на пик банкротств компаний

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
12 апреля 2024 08:04

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине
12 апреля 2024 08:02

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности
12 апреля 2024 08:01

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности