Лавров: Макрон хочет понравиться США, говоря об отправке войск в Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон, озвучивая возможность ввода военных в Украину, стремится понравиться руководству США. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, у современных руководителей европейских стран игнорируются национальные интересы своих стран, повинуясь «единому коллективному требованию Запада».

Также Лавров назвал ЕС «склочной организацией», где личным политическим делам отдается предпочтение перед желаниями народов и государств. Макрон, который раньше заявлял, что Париж готов сделать все, что угодно, чтобы Россия «не победила в этой войне», подвергался критике как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны.

В Кремле в ответ на высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину ответили, что это неминуемо приведет к непосредственному военному столкновению между Россией и НАТО.