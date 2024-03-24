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Лавров: Макрон хочет понравиться США, говоря об отправке войск в Украину

24 марта 2024 11:51
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон, озвучивая возможность ввода военных в Украину, стремится понравиться руководству США. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, у современных руководителей европейских стран игнорируются национальные интересы своих стран, повинуясь «единому коллективному требованию Запада». 

Также Лавров назвал ЕС «склочной организацией», где личным политическим делам отдается предпочтение перед желаниями народов и государств. Макрон, который раньше заявлял, что Париж готов сделать все, что угодно, чтобы Россия «не победила в этой войне», подвергался критике как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны. 

В Кремле в ответ на высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину ответили, что это неминуемо приведет к непосредственному военному столкновению между Россией и НАТО.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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