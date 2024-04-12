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Лавров: дела по-честному Киев и его хозяева вести не хотят

12 апреля 2024 13:05
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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят искренности в поступках Киева и стран Запада в вопросе мирных договоренностей по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что из-за отсутствия заинтересованности у киевского режима возможность дальнейших действий затруднена. Запад вместо прямого диалога выдвигает «копенгагенский процесс» и предлагает подготовить конференцию в Швейцарии для формулирования «формулы мира» Зеленского. Лавров подчеркнул, что такой подход не приведет к решению проблемы.

# Международная политика # Сергей Лавров

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