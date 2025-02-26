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Латвия ввела усиленный контроль белорусских и российских товаров

26 февраля 2025 07:03
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Латвия ввела усиленный контроль товаров, следующих через пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый порядок будет действовать до 30 июня.

Латвия ввела усиленный контроль белорусских и российских товаров-2

Контроль включает официальную идентификацию, физическую проверку, а также отбор проб для лабораторных исследований. По информации местных СМИ, нововведение связано с нарушениями, которые якобы были выявлены при поставках продовольствия и кормов из Беларуси и Российской Федерации. Поэтому товары, в которых доля продукции российского или белорусского происхождения составляет не менее 10 %, а также отдельные товарные позиции, будут подвергнуты особому досмотру.

# Международная политика # Граница

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