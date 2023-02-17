Латвийские учителя угрожают устроить забастовку, если им не поднимут зарплату

Новости Латвии. Латвийские учителя планируют начать очередную забастовку. Об этом объявил профсоюз работников образования и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные требования – повысить зарплату и выровнять рабочую нагрузку. На решение этих вопросов у властей и Министерства образования и науки есть месяц. В противном случае все латвийские педагоги устроят забастовку. Напомним, прошлая стачка планировалась в сентябре. Но тогда правительство и профсоюз пришли к компромиссу. Хотя сами учителя не были согласны и выражали недовольство в отношении достигнутых договоренностей.