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Латвийские учителя угрожают устроить забастовку, если им не поднимут зарплату

17 февраля 2023 06:47
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Новости Латвии. Латвийские учителя планируют начать очередную забастовку. Об этом объявил профсоюз работников образования и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские учителя угрожают устроить забастовку, если им не поднимут зарплату-1

Главные требования – повысить зарплату и выровнять рабочую нагрузку. На решение этих вопросов у властей и Министерства образования и науки есть месяц. В противном случае все латвийские педагоги устроят забастовку. Напомним, прошлая стачка планировалась в сентябре. Но тогда правительство и профсоюз пришли к компромиссу. Хотя сами учителя не были согласны и выражали недовольство в отношении достигнутых договоренностей.

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# Забастовка # Новости Латвии # Фотофакт

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