Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска

Российские войска вышли на прямую видимость Купянска в Харьковской области, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом пишет ТАСС.

По словам Водолацкого, из города бегут руководство и представители администрации, а также покидают его местные жители в другие населенные пункты в ожидании армии РФ.

Ранее глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что в ближайшее время российским войскам предстоит освободить левый берег Купянска, где находится промышленная зона. Армия РФ по-прежнему стремительно наступает, о чем свидетельствует взятие Кругляковки.