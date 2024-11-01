Овечкин забросил 858-ю шайбу в НХЛ, приближаясь к рекорду Гретцки

«Вашингтон» обыграл в гостях «Монреаль» со счетом 6:3. Шайбы забили Том Уилсон, Брэндон Духайм, Якуб Врана, Коннор МакМайкл, Алексей Протас и Александр Овечкин. Об этом пишет ТАСС.

У «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. Овечкин увеличил количество своих голов в НХЛ до 858, уступая лишь Уэйну Гретцки. На счету Овечкина 10 очков в 9 матчах этого сезона.

После 9 игр команда занимает второе место в Столичном Дивизионе с 14 очками. «Монреаль» с 9 баллами занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе.