Крупнейшая за 60 лет – в США началась забастовка актёров Голливуда и телевидения

Новости США. Десятки тысяч актеров Голливуда и американского телевидения начали забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Десятки тысяч актеров Голливуда и американского телевидения начали забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло после того, как объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания не смог договориться со студиями о повышении оплаты их услуг и ограничениях в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.
Около 160 тысяч актеров присоединятся к сценаристам, которые бастуют уже 2,5 месяца. И это будет самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние более чем 60 лет.