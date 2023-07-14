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Крупнейшая за 60 лет – в США началась забастовка актёров Голливуда и телевидения

14 июля 2023 06:43
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Новости США. Десятки тысяч актеров Голливуда и американского телевидения начали забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая за 60 лет – в США началась забастовка актёров Голливуда и телевидения-1

Это произошло после того, как объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания не смог договориться со студиями о повышении оплаты их услуг и ограничениях в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Крупнейшая за 60 лет – в США началась забастовка актёров Голливуда и телевидения-4

Около 160 тысяч актеров присоединятся к сценаристам, которые бастуют уже 2,5 месяца. И это будет самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние более чем 60 лет.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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