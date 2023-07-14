Крупнейшая за 60 лет – в США началась забастовка актёров Голливуда и телевидения

Новости США. Десятки тысяч актеров Голливуда и американского телевидения начали забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло после того, как объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания не смог договориться со студиями о повышении оплаты их услуг и ограничениях в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.