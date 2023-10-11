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Кожаную куртку Майкла Джексона продадут на аукционе за 200 тысяч фунтов стерлингов

11 октября 2023 08:26
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Гитары, куртки и другие вещи известных музыкантов выставят на продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 лотов уйдут с молотка уже 10 ноября. Коллекционерам придется заплатить немалую цену за памятные вещи. Спрос на них, а следовательно, и цена растут с каждым годом. Эксперты отмечают, что сегодня существует некий тренд иметь ценности из знаменитых кинокартин и музыкальных клипов.

Кожаную куртку Майкла Джексона продадут на аукционе за 200 тысяч фунтов стерлингов-1

Тим Лоуз, сотрудник аукционного дома:
У нас отличная коллекция. Это уникальные вещи. Они разъедутся по всему миру. В основном эти вещи, как и следовало ожидать, достанутся коллекционерам. Но также я знаю, что некоторые собираются выкупить музеи и студийные архивы.

Кожаную куртку Майкла Джексона продадут на аукционе за 200 тысяч фунтов стерлингов-4

Лидером лотов является изготовленная на заказ кожаная куртка Майкла Джексона. В ней музыкант снимался в рекламе, а теперь она уйдет с молотка. Выручить за нее аукционный дом намерен минимум 200 тысяч фунтов стерлингов – это стартовая цена. Однако не исключено, что итоговая стоимость будет и в два раза выше, прогнозируют специалисты.

# Аукционы # Фотофакт

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