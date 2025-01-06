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КНДР запустила гиперзвуковую ракету в этом году

06 января 2025 10:53
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Южнокорейские вооруженные силы считают, что КНДР могла осуществить запуск сверхзвуковой ракеты, сообщило информационное агентство Рёнхап. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые в этом году КНДР произвела запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия в направлении Японского моря, пролетев не менее 1100 километров.

КНДР запустила гиперзвуковую ракету в этом году-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Эта ракета аналогична северокорейским ракетам среднего радиуса действия с гиперзвуковой боеголовкой, запущенным в прошлом году, говорится в JCPOA. Если подтвердится, что это гиперзвуковая ракета, то это будет самое большое расстояние, пройденное подобной ракетой.

Теоретически эта ракета способна поразить военные базы США на Гуаме. В JCPOA запуск назвали «явной провокацией» и сообщили, что Южная Корея и США будут пристально следить за действиями Северной Кореи. Запуск стал первым в этом году и произошел через два месяца после предыдущего запуска.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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