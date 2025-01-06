КНДР запустила гиперзвуковую ракету в этом году

Впервые в этом году КНДР произвела запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия в направлении Японского моря, пролетев не менее 1100 километров.

Эта ракета аналогична северокорейским ракетам среднего радиуса действия с гиперзвуковой боеголовкой, запущенным в прошлом году, говорится в JCPOA. Если подтвердится, что это гиперзвуковая ракета, то это будет самое большое расстояние, пройденное подобной ракетой.

Теоретически эта ракета способна поразить военные базы США на Гуаме. В JCPOA запуск назвали «явной провокацией» и сообщили, что Южная Корея и США будут пристально следить за действиями Северной Кореи. Запуск стал первым в этом году и произошел через два месяца после предыдущего запуска.